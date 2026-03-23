«Рейс задержали на 11 часов» 23.03.2026, 15:02

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иллюстративное фото

Автобусы на Польшу стоят по 8 часов и более.

Зима закончилась, начались весенние каникулы у школьников, вернулись очереди на границе. Пока сильнее всего их ощущают водители и пассажиры рейсовых автобусов из Беларуси в Польшу. Сообщается, что время ожидания при прохождении пунктов пропуска может превышать 8 часов, пишет «Онлайнер».

Автобусы

По информации сервиса «Атласбас», сегодня утром для въезда в Польшу через пункт пропуска «Тересполь» («Брест» — с белорусской стороны) в очереди находятся 60 автобусов.

— Основная причина возникновения очередей — резкое увеличение пассажиропотока в связи с каникулами, предпасхальным временем и началом туристического сезона. Автобусов больше, людей больше, времени на прохождение границы также затрачивается больше, — говорят в сервисе. — В некоторых случаях ожидание на въезде в Польшу вместо привычных 2—3 часов растягивается на 6—8 часов, а то и более.

О том же свидетельствует информация, которую предоставляет «Минсктранс». Сообщения о задержке автобусов на польском направлении стали регулярными с 19 марта. Так, сегодня автобус, который должен был отправиться из Варшавы в Минск в 07:00, задержался по меньшей мере на час. Сколько он простоит на границе и в какое время приедет в белорусскую столицу — пока неясно. Озвученная причина задержки рейса — «длительное прохождение государственных границ Республики Беларусь и Польской Республики». Перевозчик приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит отнестись к ситуации с пониманием.

— В пункте пропуска «Берестовица», где обычно не наблюдается очередей, в воскресенье «зависли» едва ли не все автобусы направления «Гродно — Варшава». Понятно, что в обратные рейсы они выезжали с задержкой, — продолжают в «Атласбасе».

Пассажиров информируют о происходящем, а также предлагают альтернативные варианты поездок.

Впрочем, по информации перевозчиков, в понедельник утром ситуация начала постепенно улучшаться.

— Если планируете поездку в Польшу или обратно, учитывайте это обстоятельство и приобретайте билеты с запасом по времени. На литовском направлении, отметим, очередей на данный момент нет. Автобусы следуют по расписанию, — отмечают в компании.

Что рассказывают люди

Еще недавно проблем с пересечением границы на легковом транспорте почти не было.

— Ездил на авто 16 марта в Польшу. В ту сторону — 4 часа через «Брузги», обратно — 3 часа через «Брест», — поделился наш читатель хронометражем пересечения границы.

Еще один читатель ездил в Варшаву на автобусе 18 марта.

— И туда, и назад очередей не было вообще: автобус сразу заехал под шлагбаум, и перед нами и за нами никого больше не было. При этом дорога все равно заняла примерно 14 часов что туда, что обратно. А по расписанию должно быть 10 — 10,5 часов, — рассказал другой читатель.

Но теперь все иначе.

— Вчера на въезд в Польшу стояло очень много транспорта. 6 автобусов ждали на польской стороне, 3-4 после проверки на белорусской стороне, 6-7 до паспортного контроля и минимум 30 до шлагбаума. И это большие автобусы, а ведь были еще и микроавтобусы. У нас на вчера были билеты на 8 утра на рейс из Варшавы в Минск. В 6 утра пришло сообщение, что автобус отправится в 13:00. Затем были и другие сообщения: перенос на 19:00, потом на 19:30. То есть, рейс задержали на 11,5 часов. Пришлось отказаться от билетов, мы нашли другой вариант уехать без задержек, — рассказал читатель.

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