Экономику Путина нужно добить 2 23.03.2026, 15:09

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«Покупка мира» с Россией может привести к новой войне.

Инициатива Москвы по восстановлению экономических связей с Западом вызывает серьёзные сомнения у аналитиков. Речь идёт о предложенном в 2026 году пакете экономической реинтеграции, который включает смягчение санкций, возвращение к долларовой системе и совместные проекты в энергетике и добыче ресурсов, пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению экспертов, подобный сценарий может привести к восстановлению инструментов давления, которые Россия ранее использовала против Европы и США. Они подчёркивают, что российская экономика за последние годы существенно изменилась и всё больше ориентирована на военные нужды.

Согласно оценкам, на оборону и безопасность в 2026 году приходится более 38% федеральных расходов, а реальные военные затраты могут превышать половину бюджета. Значительная часть промышленного роста связана с военным сектором, в то время как гражданские отрасли демонстрируют спад.

Экономисты отмечают, что текущая модель развития России основана на долгосрочном конфликте. Несмотря на относительную устойчивость к санкциям, экономика сталкивается с замедлением роста, дефицитом рабочей силы и высокой зависимостью от государственных расходов и экспорта энергоресурсов.

Аналитики также предупреждают, что снятие санкций не гарантирует восстановления прежнего уровня инвестиций: репутационные риски и политическая напряжённость будут сдерживать западные компании. Более того, экономическое сближение может подорвать единство стран НАТО и усилить военный потенциал России.

Эксперты считают, что попытки «купить мир» через экономические уступки могут лишь увеличить вероятность будущих конфликтов. Вместо этого предлагается сохранять давление и усиливать поддержку Украины.

По их мнению, устойчивый мир возможен только при изменении текущей экономической и политической логики России, ориентированной на постоянное противостояние с Западом.

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