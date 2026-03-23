Это переломная неделя 4 Виктор Андрусив

23.03.2026, 20:29

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Виктор Андрусив

Трамп должен найти выход.

На этой неделе должна вырисоваться ситуация вокруг Ирана. Или начнется деэскалация, или станет понятно, что этот конфликт затянется.

Почему именно эта неделя? Сейчас большинство стран и бизнесов вводят временные меры по сдерживанию цен на топливо. Но долго так продолжаться не может. И, на мой взгляд, эта неделя — последняя перед тем, как начнут приниматься решения уже в долгосрочной перспективе. Другими словами, начнётся подготовка к рецессии.

Бизнес станет пересматривать цены и стратегии на более длительный период, что приведёт к планированию сокращения производства, поскольку неизбежный рост цен вызовет падение спроса. Правительства начнут запускать механизмы регулирования спроса на топливо.

Таким образом, либо конфликт пойдёт на спад, либо Трамп найдёт другое решение для разблокировки Ормузского пролива, либо мир столкнётся с глобальной рецессией.

Наблюдаем.

Виктор Андрусив, Telegram

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