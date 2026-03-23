закрыть
28 июня 2026, воскресенье, 15:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Двое детей провалились под лед в Витебской области

2
  • 23.03.2026, 15:22
  • 2,930
Двое детей провалились под лед в Витебской области

Их спасли очевидцы.

В городском поселке Ушачи прохожие спасли двоих детей, провалившихся под лед.

По информации МЧС, двое мальчиков 11 и 12 лет приехали в гости к бабушке и во время прогулки вышли к местному водоему. Дети заметили подо льдом рыбу и попытались ее словить, однако лед не выдержал, и один из них провалился в воду. Второй попытался помочь другу, но тоже оказался в воде.

Крики услышали трое прохожих. Они быстро подбежали к водоему и с помощью подручных средств вытащили детей на берег.

— Стояли на противоположной стороне дороги, увидели, что дети на льду. Пока рассмотрели их — один ушел под лед. Мы быстро среагировали, подбежали. Палки подали, руками вытянули их — ну и все, отправили домой, — рассказал Артем, один из очевидцев, спасавших детей.

После случившегося мальчиков осмотрели медики. Их отвезли в больницу с переохлаждением.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра