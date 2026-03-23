Двое детей провалились под лед в Витебской области 2 23.03.2026, 15:22

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Их спасли очевидцы.

В городском поселке Ушачи прохожие спасли двоих детей, провалившихся под лед.

По информации МЧС, двое мальчиков 11 и 12 лет приехали в гости к бабушке и во время прогулки вышли к местному водоему. Дети заметили подо льдом рыбу и попытались ее словить, однако лед не выдержал, и один из них провалился в воду. Второй попытался помочь другу, но тоже оказался в воде.

Крики услышали трое прохожих. Они быстро подбежали к водоему и с помощью подручных средств вытащили детей на берег.

— Стояли на противоположной стороне дороги, увидели, что дети на льду. Пока рассмотрели их — один ушел под лед. Мы быстро среагировали, подбежали. Палки подали, руками вытянули их — ну и все, отправили домой, — рассказал Артем, один из очевидцев, спасавших детей.

После случившегося мальчиков осмотрели медики. Их отвезли в больницу с переохлаждением.

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