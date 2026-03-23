Трамп ведет две войны с Ираном 3 23.03.2026, 15:36

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Дональд Трамп

Ему нужно выиграть обе.

По оценкам аналитиков, противостояние между США и Ираном развивается сразу по двум направлениям — военному и экономическому, что усложняет стратегию Вашингтона. Конфликт можно рассматривать как параллельные войны — военную кампанию США и Израиля против иранских сил и экономическое противостояние Ирана против мировой экономики, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Военная часть конфликта включает удары по инфраструктуре и военным объектам, а также атаки на иранских лидеров. Несмотря на то что Иран, по оценкам наблюдателей, несет потери, он сохраняет способность наносить ответные удары и поддерживать активность в регионе.

Второй фронт разворачивается в глобальной экономике. Ключевым инструментом давления со стороны Тегерана остается контроль и влияние на Ормузский пролив — стратегический морской путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. Угрозы для судоходства уже приводили к колебаниям на энергетических рынках и росту напряженности среди политических лидеров.

Эксперты считают, что Иран делает ставку не на прямую военную победу, а на повышение издержек для США и их союзников, используя относительно недорогие средства — ракеты, дроны и прокси-группы. Целью такой стратегии является ослабление политической воли противника.

В ответ Вашингтону, по мнению аналитиков, необходимо одновременно ослаблять военный потенциал Ирана и лишать его возможности воздействовать на мировую экономику. В частности, предлагается усиливать защиту морских коммуникаций, координировать действия с союзниками в регионе и использовать экономические инструменты давления.

Также подчеркивается важность международной коалиции, поскольку стабильность в Персидском заливе имеет глобальное значение. В условиях продолжающейся эскалации исход конфликта будет зависеть не только от военной силы, но и от способности сторон управлять экономическими последствиями противостояния.

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