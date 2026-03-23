Кубинский режим в отчаянии 5 23.03.2026, 15:52

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Социальное недовольство растет.

Это худший экономический кризис с момента прихода к власти на Кубе военной диктатуры в 1959 году. На острове фиксируются перебои с электроэнергией, нехватка продовольствия и питьевой воды, а также рост социального недовольства, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

И в этим не стоит винить эмбарго США или даже нефтяной «карантин» президента США Дональда Трампа, который блокирует поставки нефти на остров из Венесуэлы и Мексики. На этом фоне власти объявили о новой инициативе по привлечению иностранного капитала, включая инвестиции со стороны эмигрантов. Вице-премьер Оскар Перес-Олива Фрага заявил о намерении открыть экономику для внешних вложений.

Однако эксперты и участники прошлых проектов выражают скепсис. В 1990-х годах, после распада Советский Союз, Куба уже привлекала иностранные инвестиции, однако позднее многие проекты столкнулись с давлением со стороны государства.

Британский предприниматель Стивен Первис, работавший на Кубе в начале 2000-х, в своих воспоминаниях описывает случаи закрытия компаний и арестов иностранных менеджеров без объяснения причин. По его словам, после восстановления экономики за счет поддержки Венесуэлы власти начали вытеснять зарубежных партнеров.

Аналитики отмечают, что нынешняя инициатива может быть попыткой стабилизировать экономику без проведения политических реформ. При этом остаются риски для инвесторов, связанные с непрозрачностью правил и возможным вмешательством государства.

Ситуация усугубляется ухудшением инфраструктуры и ростом протестных настроений. Эксперты предупреждают, что без структурных изменений новая волна инвестиций может повторить судьбу предыдущих попыток экономической либерализации.

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