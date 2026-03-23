Белорусу попались странные $100

Белорусу попались странные $10010
- 23.03.2026, 22:21
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«Банк подтвердил оригинальность купюры, но не принял».
Читатель Onliner Александр прислал в редакцию фото необычной 100-долларовой купюры — с его слов, он попытался сдать банкноту в обменник, но не вышло.
Со слов Александра, купюру он получил когда-то в Беларуси, а сейчас пытался положить ее на счет, но в обменнике отказались ее брать. Тогда он задался вопросом, может ли банкнота заинтересовать коллекционеров.
— Банк подтвердил оригинальность, но не принял из-за того, что нижняя кромка обрезана неправильно, — утверждает мужчина.
Журналисты попросили нумизмата оценить банкноту. По его словам, нижняя кромка действительно обрезана, но это не брак печати — скорее всего, при резке листы немного сдвинулись.
— Я никогда не слышал, чтобы данный изъян был интересен. А если бы был, то на рынке много было бы подделок, обрезать в домашних условиях не сложно, — полагает эксперт.