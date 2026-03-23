17 политзаключенных, освобожденных в декабре 2025 года, получили международную защиту в Польше

17 политзаключенных, освобожденных в декабре 2025 года, получили международную защиту в Польше1
- 23.03.2026, 16:14
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Об этом сообщил глава Управления по делам иностранцев.
17 политзаключенных из группы освобожденных в декабре 2025 года получили международную защиту в Польше, сообщил глава Управления по делам иностранцев Томаш Цитрынович.
Всего из группы 123 политзаключенных, принудительно вывезенных сначала в Украину, в Польше решили легализоваться 83 человека. Цитрынович сообщил, что прилагаются усилия для ускорения легализации остальных освобожденных политзаключенных, документы которых сейчас рассматриваются.
Также в ходе встречи достигнуты договоренности о приоритетном порядке рассмотрения вопросов трех белoрусов, которые были депортированы 19 марта 2026 года. Сообщалось, что из 15 человек, принудительно вывезенных в Литву, трое приняли решение переехать в Польшу.