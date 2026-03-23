Белорусы резко увеличили переводы за границу

Белорусы резко увеличили переводы за границу5
- 23.03.2026, 16:27
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За год объем вырос на десятки миллионов долларов.
Белорусы в 2025 году значительно увеличили переводы денег за границу — их объем вырос сразу на 40% и превысил 105 млн долларов. При этом поступления из-за рубежа также выросли, но заметно скромнее. Это следует из данных Нацбанка.
В 2025 году белорусы перевели за границу в общей сложности 105 млн 859 тыс. долларов (в эквиваленте). Это на 40% больше, чем годом ранее.
При этом из других стран наши сограждане получили 159 млн 544 тыс. долларов. Это на 11% больше суммы ха 2024 год.
При этом средняя сумма отправленного перевода была 674,35 доллара, а полученного — 547,96.