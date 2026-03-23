Минчанка увидела в лесу грибы, похожие на печенье из детства6
- 23.03.2026, 16:36
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Съедобны ли они?
В минском лесу местная жительница нашла несколько грибов необычной формы, собрала и приготовила из них блюдо в сметанном соусе. Об этом женщина рассказала на своей странице в Threads.
В комментариях гриб пользователи сравнили с печеньем-корзиночкой с красной начинкой и выражали беспокойство, что такие красивые с виду грибы редко бывают съедобными. Но, по словам автора, с ней ничего не случилось после употребления необычных лесных находок.
Симпатичные грибы называются Саркосцифа австрийская или «алая эльфова чаша». Гриб растет в лесах и парках умеренного пояса Европы и Северной Америки на земле, богатых гумусом, на мхе, гниющей древесине, прелых листьях или на корневой гнили. Плодовые тела появляются ранней весной сразу после таяния снега.
Саркосцифа относится к съедобным грибам, правда низкого качества. Его мякоть хрящеватая и немного жестковатая на вкус. Перед приготовлением грибы обязательно отваривают в подсоленной воде.
Минчанка увидела в лесу грибы, похожие на печенье из детства. Съедобны ли они?
Съедобна ли ты, красная?