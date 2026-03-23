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Цены на нефть резко упали после заявления Трампа

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  • 23.03.2026, 17:00
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Цены на нефть резко упали после заявления Трампа

Переговоры США и Ирана и пауза в ударах обвалили рынок.

Цены на нефть упали более чем на 13% в понедельник, 23 марта, после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что прикажет военным отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали примерно на 17 долларов, или на 15%, до сессионного минимума в 96 долларов за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate упала на 13 долларов, или примерно на 13,5%, до сессионного минимума в 85,28 доллара.

23 марта президент США Дональд Трамп поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

В своей соцсети Truth Social он написал, что США и Иран в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию военных действий на Ближнем Востоке».

Трамп отметил, что переговоры продолжатся на этой неделе.

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