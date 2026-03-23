В Беларуси заработали новые правила для СТО

В Беларуси заработали новые правила для СТО6
- 23.03.2026, 17:09
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Теперь все по чеку.
В Беларуси утвердили новые правила бытового обслуживания для населения. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба «правительства».
Теперь при техобслуживании механических транспортных средства, исполнитель услуги обязан указывать в документе, подтверждающем факт оказания бытовой услуги, использованные материалы и их стоимость, а также окончательную стоимость работ с их использованием.
Также был детально урегулирован порядок оказания бытовых услуг по прокату и аренде механических транспортных средств.
Известно, что за несвоевременный возврат предмета проката размер неустойки за каждый день составляет один процент от арендной платы по договору проката и может быть уменьшен при условии, если это определено договором.
Уточнили способы оплаты
Документом изменяется ряд понятий, в числе которых «мелкий ремонт одежды», «спа-технология», «исполнитель бытовых услуг» и другие.
В документе расписываются способы, порядок приемки товаров и гарантийные сроки. Важно – скидка с тарифа на бытовые услуги предоставляется при условии ее полной оплаты при оформлении заказа.
Так, в случае безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, продлевается гарантийный срок на такую услугу на период, в течение которого устранялись выявленные недостатки.
А при уклонении потребителя от приемки изделия или необходимости забрать заказ потребитель информируется, в том числе почтовым уведомлением.
В правительстве уточнили, что новые правила позволят осовременить устаревшие правила и способы оказания бытовых услуг, устранить неопределенности при их оказании, а также минимизировать обращения граждан.