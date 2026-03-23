закрыть
28 июня 2026, воскресенье, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продают необычную квартиру в Троицком предместье

3
  • 23.03.2026, 17:21
  • 7,028
В Минске продают необычную квартиру в Троицком предместье

Как она выглядит и сколько стоит.

В Троицком предместье не так уж и много жилых квартир, поэтому появление очередной в продаже — настоящее событие. Сейчас новых владельцев ищет двушка на Старовиленской, 14. Она расположена в трехэтажном кирпичном доме, который стоит прямо на набережной Свислочи. Мимо проходит море туристов, горожан, а в нем протекает обычная жизнь. Onlíner, показал как устроено жилье изнутри.

Аутентичное здание появилось здесь давно — в 1920 году. Изначально оно представляло собой три двухэтажных, расположенных рядом друг с другом дома. После войны на одном из них была надстроена мансарда. В середине 1980-х троица была глобально реконструирована и с тех пор выглядит неизменно. Помещение на первом этаже занимает гостиная Владислава Голубка. Выше находятся жилые квартиры.

Подъезд выглядит аккуратно. Отмечается, что всего в нем шесть квартир — уединенность максимальная.

Квартира, которая сейчас выставлена на продажу, имеет площадь 67,3 кв. м. Высота потолков — 2,5 метра. Планировка:

Видно, что кто-то здесь недавно сделал свежий ремонт с элементами стиля прованс.

Один из самых ценных критериев при выборе квартиры в центре города — это живописный вид. В данном случае дом расположен на берегу, но окна выходят на другую сторону. Гладь Свислочи отсюда не видна, но крыши «игрушечных» домов тоже смотрятся очень интересно.

Стоимость двушки — $370 150. Это значит, что метр жилья оценен в $5500.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра