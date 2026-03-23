Минобороны Украины: Россия задумается о мире, когда в Москве станет опасно

Минобороны Украины: Россия задумается о мире, когда в Москве станет опасно4
- 23.03.2026, 17:15
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Удары по мегаполисам должны изменить мышление Кремля.
Россия по-настоящему задумается о прекращении войны только тогда, когда повседневная жизнь в ключевых мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре — станет опасной и неудобной.
Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины.
«Есть одно простое понимание — Россия начнет задумываться о прекращении войны, когда тварям в Москве, Питере, Краснодаре и других крупных городах станет опасно и некомфортно жить. Годами наши Силы обороны расчищают путь, чтобы вернуть войну туда, откуда она пришла», — говорится в сообщении.
«И в последнее время это становится их реальностью: круглосуточные атаки на Москву, попадания в Ленинградской области по порту, постоянные налеты на Сочи. И это мы только «прощупываем почву».
Силы обороны отомстят всем, кто принес войну», — добавили в Минобороны Украины.