Израиль установит лазерное оружие на самолеты для перехвата дронов и ракет 5 23.03.2026, 17:31

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Главное преимущество — значительно более низкая стоимость одного перехвата.

Израильская компания Elbit Systems объявила о разработке авиационной версии высокоэнергетического лазера XCalibur. Новая система предназначена для установки на истребители и вертолеты с целью перехвата беспилотников и ракет, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

По словам руководства компании, проект был согласован в конце 2025 года. Предполагается создание подвесного модуля для самолетов, а также отдельной версии для вертолетов под названием Sting.

Главное преимущество лазерного оружия — значительно более низкая стоимость одного перехвата. В отличие от ракет-перехватчиков, таких как Tamir, используемых в системе Iron Dome, стоимость которых достигает десятков тысяч долларов, лазерный выстрел обходится в считанные доллары или даже центы. Это может кардинально изменить экономику противовоздушной обороны.

Дополнительным преимуществом является возможность работы на высоте. Лазерные системы на борту самолетов смогут действовать над облаками, где меньше влияние погодных условий, и обнаруживать цели раньше, чем наземные комплексы.

Тем не менее разработчики сталкиваются с серьезными техническими трудностями. Среди них — необходимость миниатюризации оборудования, обеспечение точного наведения на движущиеся цели и эффективное охлаждение системы, поскольку лазеры выделяют большое количество тепла.

Эксперты отмечают, что успешная реализация проекта может стать важным технологическим прорывом в области противовоздушной обороны. В Elbit Systems уверены, что смогут преодолеть существующие ограничения и вывести систему на вооружение в ближайшие годы.

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