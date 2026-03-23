Путин поручил охранникам госкомпаний сбивать дроны автоматами 11 23.03.2026, 17:42

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Кремль таким образом пытается компенсировать нехватку ПВО.

Правитель Кремля Владимир Путин подписал закон, предоставляющий частным охранным организациям право на временное использование стрелкового оружия для защиты инфраструктурных объектов от беспилотников во время войны с Украиной, пишет The Moscow Times. Инициатива распространяется на охрану стратегических предприятий, госкомпаний, госкорпораций и естественных монополий. Закон предполагает получение оружия через Росгвардию и устанавливает обязанность его возврата — в течение двух недель после завершения договора на охрану либо по требованию ведомства. Кроме того, охрана получила право приобретать служебное оружие. Ранее возможности частной охраны были ограничены оружием ограниченного поражения и средствами самообороны.

Авторы законопроекта обосновывали необходимость изменений ростом атак беспилотников на стратегические объекты, включая предприятия ТЭК. По их оценке, автоматическое стрелковое оружие является одним из наиболее эффективных средств противодействия таким угрозам. Более 80% объектов топливно-энергетического комплекса охраняются частными структурами, сотрудники которых имели ограниченные возможности по вооружению. «Возможность получения боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить защищенность критически важных объектов», — заявил он.

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