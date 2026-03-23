«Обычно уже утром 60 человек было» 6 23.03.2026, 17:44

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Еще одна очередь в Минске - за чем на этот раз?

В Минске начался сезон продажи березового сока. Цена сока напрямую от лесничеств в этом году — 55 копеек за один литр (а в магазинах будет в разы дороже). Очереди уже появляются, но пока не такие большие, как в прошлые годы.

Читатель Onliner Юрий рассказал, что сок начали продавать в лесничестве на улице Багратиона, 70. Литр стоит 55 копеек.

— Я приехал с двумя канистрами по 10 литров — заплатил 11 рублей. Сказали, что продажа идет всего второй день, сезон только начался, — говорит он.

По словам минчанина, люди приходят с большими емкостями, чтобы запастись соком: берут пятилитровые бутылки, канистры и даже бочки.

Юрий приехал днем, около 14:00, и ожидал увидеть длинную очередь, но людей оказалось немного.

— Было человек 10—20 максимум. Я подождал около 20 минут, быстро набрал сок, расплатился и поехал домой, — рассказал он.

Он отмечает, что в прошлые годы ситуация выглядела иначе: в первые дни продаж уже с утра собиралось по 50—60 человек — многие приезжали на машинах или общественном транспорте. Пока же, несмотря на хорошую погоду, ажиотаж остается умеренным.

В Минском лесничестве подтвердили, что березовый сок у них уже можно купить — с 10:00 до 20:00, без обеда.

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