NYT: Канадские военные хотят доказать, что могут защитить Арктику 2 23.03.2026, 17:50

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В арктических учениях приняли участие около 1300 военнослужащих.

Канадские военные намерены продемонстрировать свою готовность к защите Арктики, несмотря на суровые климатические условия региона. Крупнейшие учения «Nanook-Nunalivut» стали важным шагом в укреплении присутствия страны на Севере и отработке действий в экстремальной среде, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В маневрах приняли участие около 1300 военнослужащих, что стало рекордом для подобных операций. Военные отрабатывали передвижение по льду, развертывание техники и координацию в удаленных районах. Особое внимание уделялось мобильности и способности быстро реагировать на возможные угрозы.

Хотя экстремальный холод и погодные условия внесли коррективы в планы, участники учений получили ценный опыт работы в Арктике. Командование отметило, что подобные испытания помогают выявить слабые места и улучшить подготовку.

Канада активно инвестирует в развитие северной инфраструктуры и модернизацию вооруженных сил, чтобы обеспечить надежную защиту своих территорий. Проведенные учения показали высокий уровень мотивации личного состава и стремление страны укрепить свои позиции в стратегически важном регионе.

В долгосрочной перспективе такие операции помогут Канаде создать более эффективную систему обороны Арктики и уверенно действовать в любых условиях.

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