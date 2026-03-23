Цены в санаториях шокировали белорусов

Цены в санаториях шокировали белорусов14
- 23.03.2026, 17:53
- 10,008
Отдых в Беларуси оказался дороже зарубежных курортов.
Приближается сезон отпусков, и вместе с ним возникает привычный вопрос: куда поехать.
На фоне непростой геополитической ситуации многие белорусы все чаще выбирают отдых внутри страны и обращают внимание на санатории, пишет «Точка». Формат кажется удобным: без перелетов, недалеко от дома, с питанием и процедурами.
Однако на практике все упирается в стоимость. И она, как оказалось, может неприятно удивить.
В Threads завирусился пост пользовательницы natallia_hancharyk. Она опубликовала расчет отдыха в санатории под Минском, чем вызвала бурную реакцию.
«Сегодня получила расчет стоимости отдыха в санатории. Санаторий не самый крутой, недалеко от Минска. 2 взрослых, 2 детей, 7 дней, базовые процедуры. 7522 рублей (~2500$). Эмм, не много ли? Мне уже и Турция кажется не такой дорогой на этом фоне», – написала она.
По ее словам, речь идет о санатории «Веста». При этом расположение не самое удачное, рядом с трассой. А поездка запланирована на вторую половину июня, то есть в самый разгар сезона.
Пост быстро разлетелся, и комментарии не заставили себя ждать.
Часть пользователей сразу назвала цену завышенной.
«В стоимость входит авиабилет до санатория? Тогда норм», – иронизировали в сети.
Другие обратили внимание не только на цену, но и на уровень сервиса: «Самое обидное, что они не стоят своих денег. Ни в сервисе, ни в услугах, ни в развлечениях. Платишь как за пять звезд, а получаешь санаторий 1990-х в новой обертке».
Прозвучали и более жесткие оценки – от недовольства персоналом до жалоб на питание. Некоторые поделились личным опытом и признались, что уже давно разочаровались в таком формате отдыха.
Отдельный аргумент – фактор погоды: если не повезет с летом, отдых может превратиться в неделю в номере за немалые деньги.
На этом фоне обсуждение быстро вышло за пределы одного санатория. Пользователи начали сравнивать цены с зарубежными поездками, и сравнение оказалось не в пользу местных курортов.
Кто-то написал, что за те же деньги можно купить билеты на Бали, другие привели более приземленные примеры: отдых в Греции на четверых за $3100 с перелетом или поездка в Турцию на 21 день примерно за $3400.
При этом выяснилось, что случай с «Вестой» – далеко не предел.
В комментариях поделились и более внушительными цифрами. Например, отдых на шестерых человек в санатории в Ружанах на 10 дней без лечения оценили в 20300 рублей.
В «Альфа Радоне» за 12 дней придется отдать от 23500 до 29800 рублей в зависимости от условий.
Разумеется, не обошлось и без поиска причин такого роста цен. Некоторые связали его с высоким спросом со стороны россиян, которые активно приезжают в белорусские санатории.
Тем временем другие попытались подсказать автору поста, как можно сэкономить. В частности, посоветовали обратиться в профсоюз, там могут компенсировать около 25% стоимости путевки.
Однако такой вариант ее не устроил. Как оказалось, предложенные профсоюзом санатории не соответствуют ее ожиданиям по уровню и формату отдыха.
В итоге обсуждение привело к простому выводу: если хочется отдохнуть в хорошем санатории в Беларуси, придется готовиться к серьезным тратам.