Цены в санаториях шокировали белорусов 14 23.03.2026, 17:53

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Отдых в Беларуси оказался дороже зарубежных курортов.

Приближается сезон отпусков, и вместе с ним возникает привычный вопрос: куда поехать.

На фоне непростой геополитической ситуации многие белорусы все чаще выбирают отдых внутри страны и обращают внимание на санатории, пишет «Точка». Формат кажется удобным: без перелетов, недалеко от дома, с питанием и процедурами.

Однако на практике все упирается в стоимость. И она, как оказалось, может неприятно удивить.

В Threads завирусился пост пользовательницы natallia_hancharyk. Она опубликовала расчет отдыха в санатории под Минском, чем вызвала бурную реакцию.

«Сегодня получила расчет стоимости отдыха в санатории. Санаторий не самый крутой, недалеко от Минска. 2 взрослых, 2 детей, 7 дней, базовые процедуры. 7522 рублей (~2500$). Эмм, не много ли? Мне уже и Турция кажется не такой дорогой на этом фоне», – написала она.

По ее словам, речь идет о санатории «Веста». При этом расположение не самое удачное, рядом с трассой. А поездка запланирована на вторую половину июня, то есть в самый разгар сезона.

Пост быстро разлетелся, и комментарии не заставили себя ждать.

Часть пользователей сразу назвала цену завышенной.

«В стоимость входит авиабилет до санатория? Тогда норм», – иронизировали в сети.

Другие обратили внимание не только на цену, но и на уровень сервиса: «Самое обидное, что они не стоят своих денег. Ни в сервисе, ни в услугах, ни в развлечениях. Платишь как за пять звезд, а получаешь санаторий 1990-х в новой обертке».

Прозвучали и более жесткие оценки – от недовольства персоналом до жалоб на питание. Некоторые поделились личным опытом и признались, что уже давно разочаровались в таком формате отдыха.

Отдельный аргумент – фактор погоды: если не повезет с летом, отдых может превратиться в неделю в номере за немалые деньги.

На этом фоне обсуждение быстро вышло за пределы одного санатория. Пользователи начали сравнивать цены с зарубежными поездками, и сравнение оказалось не в пользу местных курортов.

Кто-то написал, что за те же деньги можно купить билеты на Бали, другие привели более приземленные примеры: отдых в Греции на четверых за $3100 с перелетом или поездка в Турцию на 21 день примерно за $3400.

При этом выяснилось, что случай с «Вестой» – далеко не предел.

В комментариях поделились и более внушительными цифрами. Например, отдых на шестерых человек в санатории в Ружанах на 10 дней без лечения оценили в 20300 рублей.

В «Альфа Радоне» за 12 дней придется отдать от 23500 до 29800 рублей в зависимости от условий.

Разумеется, не обошлось и без поиска причин такого роста цен. Некоторые связали его с высоким спросом со стороны россиян, которые активно приезжают в белорусские санатории.

Тем временем другие попытались подсказать автору поста, как можно сэкономить. В частности, посоветовали обратиться в профсоюз, там могут компенсировать около 25% стоимости путевки.

Однако такой вариант ее не устроил. Как оказалось, предложенные профсоюзом санатории не соответствуют ее ожиданиям по уровню и формату отдыха.

В итоге обсуждение привело к простому выводу: если хочется отдохнуть в хорошем санатории в Беларуси, придется готовиться к серьезным тратам.

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