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Россияне начали «прозревать» из-за постоянных ударов ВСУ по их городам

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  • 23.03.2026, 18:05
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Россияне начали «прозревать» из-за постоянных ударов ВСУ по их городам

Стратегия переноса боевых действий на территорию страны-агрессора приносит первые результаты.

Украина активно реализует план, согласно которому война должна вернуться туда, откуда она пришла. Это помогает пишет Kyiv Independent.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в 2025 году четко объяснил логику этих действий, когда Киев значительно расширил свою кампанию ударов вглубь территории России.

- Война была принесена из России, и именно в Россию ее нужно вернуть. Именно их нужно заставить к миру. Именно на них нужно оказывать давление, чтобы обеспечить безопасность, – подчеркнул глава украинского государства.

Анализ, полученный изданием от общественной организации Join Ukraine, свидетельствует, что эта стратегия меняет «картинку"» войны в глазах жителей.

Мониторинг соцсетей показал: россияне все чаще ощущают реальность на себе – из-за дронов, блэкаутов, дефицита и похорон.

«Некрологи стали частью повседневной жизни, а комментарии часто содержат сдержанное сочувствие наряду с вопросами типа "Зачем эта война?» – рассказал Андрей Сухарина, руководитель аналитического отдела общественной организации Join Ukraine.

Алексей Мельник из Центра Разумкова подчеркивает, что это внутреннее давление может стать решающим фактором и спровоцировать цепную реакцию и социальный взрыв внутри страны, особенно в сочетании с санкциями.

Приграничные и оккупированные территории

Сильнее всего войну ощущают территории, граничащие с Украиной – в частности Брянская, Курская и Ростовская области, а также Крымский полуостров и захваченные Россией районы Донбасса.

Исследование показывает, что именно там военные темы обсуждаются наиболее активно, а каждая атака вызывает чрезвычайно острую реакцию населения.

- Жители находятся в состоянии постоянной тревоги из-за регулярных атак дронов, деятельности противовоздушной обороны и ежедневных перебоев, таких как отключение интернета и сирены, – рассказал Сухарина

Он также подчеркнул, что недовольство работой ПВО часто выливается в открытую критику.

- Они говорят, что все было перехвачено – но на самом деле защиты не было вообще. Ни противовоздушной обороны, ни безопасности. Это просто стыдно.

Отдаленные регионы и национальные республики

Вдали от линии фронта россияне переживают войну иначе, но не менее остро. Жертвы остаются одним из важнейших факторов, формирующих восприятие. Наибольшие потери зафиксированы в национальных республиках и промышленных регионах - Башкортостане, Татарстане, Свердловске, Челябинске, Волгограде.

Эти регионы, которые часто испытывают экономические трудности, понесли непропорционально большую долю человеческих потерь. Кроме того, нефтеперерабатывающие и промышленные центры - Волгоград, Самара, Тамбов - стали ключевыми целями для украинских ударов.

Как следствие:

Жители сталкиваются с дефицитом топлива.

Наблюдается рост цен, который люди напрямую связывают со своим экономическим положением.

В более отдаленных регионах - на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири - война остается менее ощутимой. Хотя общее количество жертв на поле боя в абсолютных цифрах меньше, потери на душу населения относятся к самым высоким.

Несмотря на это, для жителей Якутии или Приморского края война часто воспринимается как "фоновый шум". Они сосредоточены на местных проблемах – ценах на продукты, ЖКХ, экономических связях с Китаем, отмечает СМИ

Москва

Согласно анализу, в регионах также распространено мнение, что Москва защищена гораздо лучше, чем остальная часть страны. Эксперты утверждают, что эта динамика имеет решающее значение для стабильности системы.

"Пока Москва и Санкт-Петербург не почувствуют на себе последствия войны, Кремлю не придется беспокоиться о политическом сопротивлении", – отметил Мельник.

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