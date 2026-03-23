закрыть
28 июня 2026, воскресенье, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина может получить газ из Африки

  • 23.03.2026, 18:40
  • 1,660
Зеленский: Украина может получить газ из Африки

Импорт газа могут организовать в обмен на украинский опыт и технологии.

Украина может начать импорт газа из Мозамбика. Лидеры двух стран обсудили такое сотрудничество.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы украинского государства, он провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.

«Украина заинтересована в дополнительной поставке энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора», - рассказал Зеленский.

Отдельно лидеры обсудили возможное сотрудничество в сфере цифровизации и продовольственной безопасности.

По словам президента Украины, команды двух стран будут работать вместе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра