Зеленский: Украина может получить газ из Африки 23.03.2026, 18:40

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Импорт газа могут организовать в обмен на украинский опыт и технологии.

Украина может начать импорт газа из Мозамбика. Лидеры двух стран обсудили такое сотрудничество.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы украинского государства, он провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.

«Украина заинтересована в дополнительной поставке энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора», - рассказал Зеленский.

Отдельно лидеры обсудили возможное сотрудничество в сфере цифровизации и продовольственной безопасности.

По словам президента Украины, команды двух стран будут работать вместе.

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