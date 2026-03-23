Зеленский: Украина может получить газ из Африки
- 23.03.2026, 18:40
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Импорт газа могут организовать в обмен на украинский опыт и технологии.
Украина может начать импорт газа из Мозамбика. Лидеры двух стран обсудили такое сотрудничество.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам главы украинского государства, он провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.
«Украина заинтересована в дополнительной поставке энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора», - рассказал Зеленский.
Отдельно лидеры обсудили возможное сотрудничество в сфере цифровизации и продовольственной безопасности.
По словам президента Украины, команды двух стран будут работать вместе.