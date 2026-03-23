К Пасхе в столичных магазинах появится новый вид мороженого 3 23.03.2026, 19:13

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Иллюстрационное фото

Мороженое получило название «Малиновый кулич».

На этой неделе в магазинах столицы начнет продаваться новинка — мороженое «Малиновый кулич». Об этом рассказал директор Минского хладокомбината № 2 Дмитрий Бонохов во время оперативного совещания в Мингорисполкоме 23 марта, сообщает агентство «Минск-Новости».

Отмечается, что запуск производства нового вида мороженого приурочен к предстоящим пасхальным праздникам.

Дмитрий Бонохов также отметил, что за прошлый год ассортимент продукции предприятия значительно расширился. Комбинат начал выпускать новые десерты и активно сотрудничать с другими пищевыми предприятиями города, что позволило получить хорошую прибыль. Также вырос экспорт продукции.

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