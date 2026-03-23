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ВСУ нанесли результативные удары по ПВО и тыловым базам РФ

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  • 23.03.2026, 19:23
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ВСУ нанесли результативные удары по ПВО и тыловым базам РФ

Минус «Тор-М1», «Тунгуска» и РЛС «Небо-У».

В Брянской области продолжается систематическое уничтожение российских средств противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате успешных действий поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) «Тунгуска» и радиолокационная станция (РЛС) «Небо-У». Кроме того, на временно оккупированных территориях (ВОТ) пострадал российский ЗРК «Тор-М1» вместе с расчетом мобильной огневой группы (МОГ).

Параллельно с демилитаризацией ПВО нанесены сокрушительные удары по логистической сети врага в Донецкой области. Сообщается о поражении складов горюче-смазочных материалов (ГСМ), боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Отдельной важной целью стал хаб хранения дронов-камикадзе «Шахед», что существенно ограничит возможности оккупантов по осуществлению воздушных атак на этом направлении.

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