«Если долго не выходит, нужно задуматься о смене паспорта» 13 23.03.2026, 19:36

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Белоруска столкнулась с редкой проблемой при записи на польскую визу.

На днях пользовательница Threads Яна сообщила о проблеме, с которой столкнулась при регистрации на польскую визу. Система не распознает ее селфи, которое сама же делает. В итоге девушка не могла поймать «окошко» для записи. Об этом белоруска рассказала в своем аккаунте. Оказалось, такие сложности не только у нее, пишет «Зеркало».

Один из этапов регистрации на запись на подачу документов на польскую визу — фотография. Человек, который ловит «окошко», должен сделать селфи. Затем система сравнивает это его фото со снимком в паспорте. Процедура нужна, чтобы убедиться: заявитель все делает сам. На данном этапе у Яны и произошла проблема.

— Вопрос, почему меня несколько раздач на визу не распознавало на верификации, отпал сам собой, — иронично написала девушка в Threads, приложив снимок с верификационного фото и страничку из паспорта.

За день ее пост набрал более 400 тысяч просмотров. Под ним свыше 250 комментариев. В некоторых из них люди публиковали свои селфи, сделанные при регистрации.

«Извините», — написала участница беседы Анастасия и приложила свои снимки.

«Вы думали, зло — это фотографии на паспорт, но вебка и ограничение в десять секунд еще большее зло», — пошутила пользовательница Юлия.

«Самое счастливое фото из всех выбрали <…>», — поделилась мнением участница беседы Анастасия.

Были в «ветке» и те, кто шутил по поводу снимков во время верификации и на своих документах.

«У меня было то же самое. Выглядела на фото при верификации как после трехдневного запоя»;

«Меня на границе постоянно высаживали и по пять раз проверяли: убери челку, повернись, распусти волосы, собери волосы. В конце концов распишись»;

«Я через „помогатора“ записался с первого раза. К верификации они очень ответственно подходили. Надо было сделать не менее 120 коротких видео (нейтральная стена, закрытые шторы, яркость тел на максимуме). Задолбался делать 120 роликов, но в итоге [записался] с первого раза. Паспорту уже семь лет, тоже не очень похож на фото с паспорта»;

«Вы мою внучку не видели. Ей было шесть месяцев, а на фотке на паспорт — главный бухгалтер колхоза „Сто лет без урожая“».

Визовая экспертка Анастасия Лысоковская подтверждает: проблема распознавания селфи при регистрации на польские визы действительно случается. Но бывает это нечасто. В основном, когда у человека в паспорте и в жизни есть критические расхождения во внешности. Например, он сделал пластику, отрастил бороду, был лысый, а теперь с шевелюрой или изменил цвет волос.

— В таких случаях пройти верификацию будет сложно. Нужно, скажем так, подгонять себя под фото в паспорте, — говорит Анастасия. — Если долго пытаетесь и все равно на моменте верификации система не принимает снимок, нужно задуматься о смене документа. Я знаю об одном таком случае. Человек несколько месяцев не мог поймать «окошко» из-за селфи. В итоге заменил паспорт, и проблема решилась.

По словам эксперта, делать селфи для верификации тоже следует правильно.

— Фото нужно делать в помещении, на однородном фоне, напротив стены. Можно сидеть или стоять, прижавшись к ней. Свет должен быть приглушенным, помещение полутемное, — инструктирует собеседница. — Фотографироваться без очков, без зума (лицо не должно быть приближено камерой. — Прим. ред.), в кадре не моргать. На телефоне следует установить максимальную яркость. Обязательно держать устройство на уровне глаз и широко открывать глаза.

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