Самолет ВВС Колумбии с около 100 военными потерпел крушение 2 23.03.2026, 19:42

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Что известно.

Самолет FAC 1016 «Hеrcules» Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии потерпел крушение на юге страны, сообщил министр обороны Колумбии Педро Санчес. Телеканал Caracol сообщил, что, по предварительным данным, на борту находились 125 человек.

«С глубокой скорбью сообщаю, что самолет «Hеrcules» потерпел трагическую аварию при взлете из Пуэрто-Легисамо (Путумайо), перевозя военнослужащих наших сил безопасности», — написал он в соцсети Х.

По данным министра, точное число жертв и причины аварии пока не установлены. Военные подразделения уже находятся на месте крушения.

Caracol пишет, что предварительной причиной крушения стали трудности при выполнении самолетом маневра — после взлета самолет не смог должным образом набрать высоту. Речь идет о воздушном судне, перевозившем военнослужащих 27-й бригады в рамках ротации войск в регионе, уточнил телеканал. По предварительным данным, на борту находились 11 членов экипажа 114 военнослужащих, хотя эта цифра официально не подтверждена, отметил Caracol.

Infobae пишет, что на борту были по меньшей мере два взвода, то есть 60 — 100 человек.

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