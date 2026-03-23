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Белорускам дадут две бесплатные попытки забеременеть через ЭКО

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  • 23.03.2026, 19:50
  • 3,556
Белорускам дадут две бесплатные попытки забеременеть через ЭКО

Подписан указ.

Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает проведение двух бесплатных попыток ЭКО вместо одной. Пользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке.

Для этого необходимо соблюдать несколько условий: возраст женщины не должен превышать 40 лет, а также должны быть медицинские показания при отсутствии противопоказаний к процедуре.

Если первая бесплатная попытка ЭКО была успешной и закончилась рождением ребенка, у женщины остается право на вторую бесплатную процедуру ЭКО до 49 лет.

Как и ранее, ЭКО будет проводиться в государственных медучреждениях, перечень которых определяет Совет Министров. Основные положения указа начнут действовать через три месяца после официального опубликования.

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