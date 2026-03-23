Белорускам дадут две бесплатные попытки забеременеть через ЭКО

Белорускам дадут две бесплатные попытки забеременеть через ЭКО22
- 23.03.2026, 19:50
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Подписан указ.
Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает проведение двух бесплатных попыток ЭКО вместо одной. Пользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке.
Для этого необходимо соблюдать несколько условий: возраст женщины не должен превышать 40 лет, а также должны быть медицинские показания при отсутствии противопоказаний к процедуре.
Если первая бесплатная попытка ЭКО была успешной и закончилась рождением ребенка, у женщины остается право на вторую бесплатную процедуру ЭКО до 49 лет.
Как и ранее, ЭКО будет проводиться в государственных медучреждениях, перечень которых определяет Совет Министров. Основные положения указа начнут действовать через три месяца после официального опубликования.