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Трамп допустил скорое открытие Ормузского пролива

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  • 23.03.2026, 19:54
  • 3,818
Трамп допустил скорое открытие Ормузского пролива

Президент США отметил, что пролив будет находиться «под совместным контролем» или «контролем меня и аятоллы».

Ормузский пролив будет открыт «очень скоро», если США удастся достичь согласия с Ираном в рамках переговоров, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

По словам республиканца, пролив «будет находиться под совместным контролем, а, возможно, под контролем меня и аятоллы». Так Трамп ответил на вопрос журналистов, кто будет контролировать морской путь.

При этом источник, которого цитирует пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил, что слова Трампа о переговорах являются формой «психологической войны», при которой «Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию». По его утверждению, переговоров между США и Ираном «не было и нет».

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