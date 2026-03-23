Бессент: РФ заработает на войне в Иране до $2 млрд 3 23.03.2026, 20:30

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Минфин США провел анализ.

Дополнительная сумма доходов России от продажи нефти на фоне роста мировых цен на энергоресурсы из-за войны США и Израиля против Ирана составит до двух миллиардов долларов, сообщил в воскресенье, 22 марта, министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью программе «Meet the Press» на канале NBC News. Политик сослался на результаты анализа Минфина США, передает DW.

Ранее анонсированное временное частичное ослабление санкций против российской и иранской нефти со стороны Вашингтона позволит покупать ее другим странам, помимо Китая, включая Японию и Южную Корею, пояснил Бессент. Таким образом администрация Дональда Трампа хочет предотвратить скачок цен на нефть до 150 долларов за баррель и, по словам министра, сократить общие доходы, которые получили бы Иран и Россия.

Ранее в марте американские власти на 30 дней ослабили санкции против иранской и российской нефти, разрешив покупать ее в случае, если она уже находится в море. Цель таких мер - борьба с резким ростом цен на энергоносители из-за блокирования Ираном Ормузского пролива. Против частичного временного вывода российских энергоресурсов из-под ограничений выступили, среди прочих, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, министр обороны Борис Писториус и президент Украины Владимир Зеленский.

В том же интервью NBC News Бессент заявил, что у правительства США «достаточно денег» для финансирования войны с Ираном, и оно обратилось к Конгрессу с просьбой о выделении дополнительных средств, чтобы обеспечить полноценное снабжение вооруженных сил в будущем. Министр также исключил возможность повышения налогов ради финансирования боевых действий.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что Пентагон призвал Белый дом дополнительно запросить у Конгресса более 200 млрд долларов на финансирование войны. Скотт Бессент не подтвердил, что эта сумма корректна и подчеркнул, что запрос в Сенат и Палату представителей пока направлен не был.

Глава американского военного ведомства Пит Хегсет ранее также говорил, что дополнительные средства нужны «для обеспечения надлежащего финансирования того, что уже было сделано, и того, что, возможно, придется сделать в будущем».

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