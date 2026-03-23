Белорусский мотогонщик сорвался со скалы на Черном море и чудом выжил 7 23.03.2026, 20:35

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Член национальной сборной рассказал, как это произошло.

Белорусский мотогонщик, член национальной сборной Артем Кунцевич сорвался со скалы во время тренировки в российском Геленджике. Об этом спортсмен рассказал в своем инстаграм-канале, заметило «Зеркало».

— Вчера я должен был вот здесь погибнуть. Пятьдесят метров до сосенок, там еще 50 и там еще 50. С самого верха я сюда соскользнул. Мотоцикл летел за мной. Не знаю, каким чудом я выжил, потому что скорость падения была просто неимоверная. Я не могу передать этот угол, который здесь есть. Ну, в общем, не вертикальная стенка, но очень, очень высокая. Поломал руку, сдер все кисти, всю жопу, блин, все бока, — эмоционально рассказал Артем Кунцевич.

Белорус добавил, что «это было очень жестко» и он теперь намерен праздновать 14 марта свой второй день рождения.

В другом ролике один из спутников Кунцевича рассказал, что все произошло на третий день тренировок в Геленджике. В какой-то момент команда мотогонщиков решить опробовать один маршрут, где есть скальные плиты под очень крутым углом.

«У Артема успешно получалось преодолевать подъем за подъемом. Там практически прямой угол, сверху стоять страшно, не то чтобы ехать. И вот он случайно попадает на роковой подъем без права на ошибку», — рассказал спортсмен.

После этого Кунцевич сорвался и полетел вниз с большой высоты, получив травмы. Однако ему уже «зашили руки, зашили попу, зашили ноги».

Сам беларусь планирует восстановить свой мотоцикл, который был серьезно поврежден после падения.

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