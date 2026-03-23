Из Минска запустили регулярные рейсы в известный литовский город 4 23.03.2026, 20:56

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Этот город знаменит своей историей.

Регулярные автобусные рейсы в известный всем белорусам туристический литовский город запустили из Минска. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Атлас».

Отправление автобусов запланировано дважды в день – в 03:00 и 04:20. Обратные заезды – в 11:00 и 14:35.

Раньше из Беларуси автобусы ездили только до Вильнюса, Каунаса и аэропортов в этих городах. Сейчас туристы и другие граждане могут спокойно доехать до Тракая.

Этот город знаменит своей историей. Основные его достопримечательности – замок Витовта, построенный в 1409 году, и Тракайский замок, возведенный в третьей четверти XIV века Кейстутом.

Время пребывания автобуса в пути составит около 5,5 часа.

По дороге он заезжает в Ивье и Вороново Гродненской области, а в Литве – в Вильнюс. Границу пересекает через пункт пропуска «Бенякони».

«Опытные путешественники знают, что там практически не бывает задержек и очередей, а значит, перевозчики скрупулезно соблюдают расписание», – сказано в сообщении.

Стоимость билета – 130. Цена – на всю дорогу, и неважно, где будут посадка (в Минске, Ивье или Вороново) и высадка (в Вильнюсе или Тракае).

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