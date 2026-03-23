Путин констатировал начало спада российской экономики 19 23.03.2026, 20:39

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РФ повторяет путь СССР?

Динамика основных макропоказателей российской экономики в начале 2026 года стала отрицательной, заявил диктатор Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 23 марта, сообщает The Moscow Times.

По данным Росстата, валовой внутренний продукт в январе был на 2,1% ниже уровня прошлого года, а промышленность сократилась на 0,8%.

Путин отметил, что ничего неожиданного здесь нет, и подчеркнул необходимость вернуть экономику на путь устойчивого роста, не допуская высокой инфляции и дестабилизации рынка труда.

Федеральный бюджет России в январе-феврале испытал дефицит в 3,5 триллиона рублей (42,7 миллиарда долларов) из-за снижения общих доходов. Президент призвал принимать взвешенные меры для обеспечения долгосрочной устойчивости бюджета, так как его состояние — важное условие для экономического роста.

Согласно официальной статистике, спад ВВП в январе стал первым с 2023 года. Рост экономики в 2025 году замедлился до 1%, что почти в пять раз ниже предыдущего темпа и вдвое меньше прогнозов правительства. Из 28 основных отраслей промышленности в минусе оказались 21: добыча полезных ископаемых сократилась на 1,6%, металлургия — на 2,1%, производство одежды и обуви — на 3,5%, впервые за 15 лет упало производство продуктов питания на 0,5%.

На 2026 год правительство изначально прогнозировало рост более 2%, потом снизило до 1,3%, но даже этот показатель может быть слишком оптимистичным. Минэкономразвития рассматривает возможность снижения роста до 0,7% и подготовку секвестра бюджета с сокращением всех расходов на 10%, кроме войны и социалки.

Эксперты отмечают, что экономическое замедление приведет к нехватке необязательных доходов бюджета, несмотря на налоговую реформу. По их подсчетам, государство может не получить около 500 миллиардов рублей по НДС и 100‑200 млрд по налогу на прибыль, а дефицит вместо планируемого сокращения может вырасти до 8 трлн рублей.

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