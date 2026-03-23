Германия профинансирует 15 тысяч беспилотников-перехватчиков для Украины 23.03.2026, 21:01

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Производство дронов будет организовано на территории Украины.

Немецкая компания Quantum Systems обеспечит Украину 15 тыс. дронов — перехватчиков в рамках инвестиций в украинского производителя беспилотных систем WIY Drones. Об этом говорится в пресс-релизе Quantum Systems.

«Производство компанией [WIY Drones] беспилотного летательного аппарата-перехватчика STRILA, специально разработанного для перехвата быстро движущихся и маневрирующих воздушных целей, будет расширено за счет совместных усилий обеих компаний. Первоначально производство системы STRILA будет расширено в Украине для удовлетворения неотложных оперативных потребностей, а в будущем возможен экспорт излишков продукции», — говорится в заявлении.

Quantum Systems получила заказ на поставку дронов Нацгвардии Украины.

Соруководитель немецкой военной компании Свен Круг заявил, что Quantum Systems поможет вывести решения, предложенные украинскими инженерами, на промышленный уровень.

Немецкое посольство в Киеве заявило, что дроны типа STRILA будут производиться на территории Украины для удовлетворения «неотложных потребностей ВСУ». По его данным, сделка предусматривает также обучение, логистическое сопровождение и дальнейшее совместное развитие БПЛА. «Финансирование [проекта] обеспечивает правительство Германии», — говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.

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