Во всех областях Беларуси подорожал проезд в общественном транспорте

Во всех областях Беларуси подорожал проезд в общественном транспорте7
- 23.03.2026, 21:20
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Где известны конкретные цены?
На фоне подорожания проезда в общественном транспорте Минска цены подняли и в регионах. Решения об этом зарегистрировали в Национальном реестре правовых актов исполкомы всех областей, но официально документы пока не опубликовали. Однако уже известно о новой стоимости билетов на проезд в автобусах и троллейбусах Гомеля.
Как пишет Telegram-канал «Горэлектротранспорт», в этом областном центре проезд подорожает с 25 марта. Это предусмотрено решением Гомельского областного исполнительного комитета № 245 от 18 марта.
Цена одной поездки вырастет на 15 копеек – будет 1,05 рубля. При покупке билета у водителя автобуса либо троллейбуса придется доплатить 5 копеек (то есть выйдет 1,10 рубля).
Вот новые цены на проездные билеты общественного транспорта в Гомеле:
на декаду на 1 вид транспорта – 16,63 рубля,
на декаду на 2 вида транспорта – 22,19,
на полмесяца на троллейбус либо автобус – 25,20,
на полмесяца на 2 вида транспорта – 33,22 рубля,
на месяц на 1 вид транспорта – 47,25,
на месяц на 2 вида транспорта – 63,06.