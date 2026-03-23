Во всех областях Беларуси подорожал проезд в общественном транспорте 7 23.03.2026, 21:20

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Где известны конкретные цены?

На фоне подорожания проезда в общественном транспорте Минска цены подняли и в регионах. Решения об этом зарегистрировали в Национальном реестре правовых актов исполкомы всех областей, но официально документы пока не опубликовали. Однако уже известно о новой стоимости билетов на проезд в автобусах и троллейбусах Гомеля.

Как пишет Telegram-канал «Горэлектротранспорт», в этом областном центре проезд подорожает с 25 марта. Это предусмотрено решением Гомельского областного исполнительного комитета № 245 от 18 марта.

Цена одной поездки вырастет на 15 копеек – будет 1,05 рубля. При покупке билета у водителя автобуса либо троллейбуса придется доплатить 5 копеек (то есть выйдет 1,10 рубля).

Вот новые цены на проездные билеты общественного транспорта в Гомеле:

на декаду на 1 вид транспорта – 16,63 рубля,

на декаду на 2 вида транспорта – 22,19,

на полмесяца на троллейбус либо автобус – 25,20,

на полмесяца на 2 вида транспорта – 33,22 рубля,

на месяц на 1 вид транспорта – 47,25,

на месяц на 2 вида транспорта – 63,06.

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