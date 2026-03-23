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Трамп: Я не являюсь поклонником того, что делает Россия

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  • 23.03.2026, 21:57
  • 6,398
Трамп: Я не являюсь поклонником того, что делает Россия
Фото: Getty Images

Президент США прокомментировал войну РФ в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, когда те попросили его сравнить действия США в Иране и России в Украине, что не является поклонником действий России в войне против Украины.

«Я не являюсь поклонником того, что делает Россия», — отметил глава Белого дома.

Так он отреагировал на просьбу сравнить действия Вашингтона в Иране и Москвы в Украине.

По словам американского лидера, между этими ситуациями есть очень много различий.

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