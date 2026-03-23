ВСУ получат «Джедая» 2 23.03.2026, 22:16

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Новый дрон будет охотиться на «Шахеды».

Минобороны допустило к использованию новый украинский дрон-перехватчик JEDI Shahed Hunter, который способен автоматически находить и уничтожать вражеские беспилотники.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Аппарат получает данные с радиолокационных станций в автоматическом режиме и самостоятельно наводится на цель.

Дрон способен уничтожать ударные беспилотники типа Shahed, «Герань» и «Гербера», а также перехватывать разведывательные аппараты, в том числе Zala и Supercam.

Его скорость превышает 350 км/ч, а высота полета достигает до 6 км. Дрон несет боевую часть массой около 500 граммов.

JEDI имеет вертикальный взлет, весит около 4 кг и оснащен дневной и тепловизионной камерами, что позволяет работать круглосуточно.

Один аппарат способен прикрывать участок неба радиусом до 40 км.

«Напомним, защита неба является приоритетом Плана войны Украины. Цель - идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов», - отметили в Минобороны.

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