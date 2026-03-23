Зеленский: РФ сегодня может нанести по Украине массированный удар 5 23.03.2026, 22:24

7,492

Украинский лидер обратился к соотечествинникам.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сегодня обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. Согласно данным разведки, РФ может готовить массированный удар.

Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения в понедельник, 23 марта.

«Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину», — сказал глава государства.

Ранее в этот же день руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что российские войска могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины.

Последний массированный комбинированный удар РФ по Украине был зафиксирован 14 марта. Россияне совершили атаку, применив 68 ракет и 430 дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com