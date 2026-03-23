Зеленский: РФ сегодня может нанести по Украине массированный удар

Зеленский: РФ сегодня может нанести по Украине массированный удар5
- 23.03.2026, 22:24
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Украинский лидер обратился к соотечествинникам.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сегодня обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. Согласно данным разведки, РФ может готовить массированный удар.
Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения в понедельник, 23 марта.
«Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину», — сказал глава государства.
Ранее в этот же день руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что российские войска могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины.
Последний массированный комбинированный удар РФ по Украине был зафиксирован 14 марта. Россияне совершили атаку, применив 68 ракет и 430 дронов.