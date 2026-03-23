Нетаньяху обсудил с Трампом возможную сделку с Ираном
- 23.03.2026, 22:43
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Американский лидер видит шанс реализовать цели войны через соглашение.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили возможность заключения сделки с Ираном.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на видеообращение израильского премьера, опубликованное его офисом.
По его словам, Трамп считает, что военные достижения Израиля и США могут быть использованы для реализации целей войны дипломатическим путем.
«Президент Трамп считает, что есть возможность использовать те огромные достижения, которых мы достигли совместно с американскими вооруженными силами, для реализации целей войны путем заключения соглашения - соглашения, которое защитит наши жизненно важные интересы», - отметил Нетаньяху.
В то же время он подчеркнул, что Израиль продолжает военные действия.
«Мы продолжаем наносить удары как в Иране, так и в Ливане. Мы разрушаем ракетную и ядерную программы и продолжаем наносить серьезные удары по «Хезболе», - заявил премьер.
Он добавил, что израильские силы недавно ликвидировали еще двух ядерных ученых и продолжают операции.
«Мы будем защищать наши жизненно важные интересы при любых обстоятельствах», - подытожил Нетаньяху.