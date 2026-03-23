закрыть
28 июня 2026, воскресенье, 23:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска заказала стейк из лосося по акции, но размер деликатеса удивил

20
  • 23.03.2026, 22:50
  • 18,344
Белоруска заказала стейк из лосося по акции, но размер деликатеса удивил

Фотофакт.

Белоруска Анастасия заказала стейк атлантического лосося в сети «Гиппо» по акции, но осталась разочарована. Об инциденте она рассказала на своей странице в Threads, передает blizko.by.

По словам девушки, она увидела акцию на стейк из лосося в рекламной листовке (39,99 рубля вместо 49,99 рубля) и решила заказать его через сервис «Яндекс. Еду». Открыв пакет с заказом, белоруска пришла в шок — стейк оказался крошечным: примерно 5-6 сантиметров в диаметре.

Анастасия обратилась в поддержку «Яндекс. Еды», но оператор ответил, что не видит разницы между тем, что привезли девушке и карточкой товара.

Публикация собрала много комментариев. Многие обвиняли магазин в сбыте «неликвида» под видом стейка:

— Магазин через «акцию» продал доверчивым дуракам головной и хвостовой неликвид, которые по 50−60 рублей никто не хотел брать;

— А Вы ждали целую рыбу за 39 рублей?

— Это детская порция, просто;

— Без лупы и не разглядишь.

Некоторые пользователи посоветовали брать стейк в магазине, а не заказывать доставку, чтобы не попасть в подобную ситуацию.

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра