Белоруска заказала стейк из лосося по акции, но размер деликатеса удивил

Белоруска заказала стейк из лосося по акции, но размер деликатеса удивил20
- 23.03.2026, 22:50
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Фотофакт.
Белоруска Анастасия заказала стейк атлантического лосося в сети «Гиппо» по акции, но осталась разочарована. Об инциденте она рассказала на своей странице в Threads, передает blizko.by.
По словам девушки, она увидела акцию на стейк из лосося в рекламной листовке (39,99 рубля вместо 49,99 рубля) и решила заказать его через сервис «Яндекс. Еду». Открыв пакет с заказом, белоруска пришла в шок — стейк оказался крошечным: примерно 5-6 сантиметров в диаметре.
Анастасия обратилась в поддержку «Яндекс. Еды», но оператор ответил, что не видит разницы между тем, что привезли девушке и карточкой товара.
Публикация собрала много комментариев. Многие обвиняли магазин в сбыте «неликвида» под видом стейка:
— Магазин через «акцию» продал доверчивым дуракам головной и хвостовой неликвид, которые по 50−60 рублей никто не хотел брать;
— А Вы ждали целую рыбу за 39 рублей?
— Это детская порция, просто;
— Без лупы и не разглядишь.
Некоторые пользователи посоветовали брать стейк в магазине, а не заказывать доставку, чтобы не попасть в подобную ситуацию.