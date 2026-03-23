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Зеленский о российских станциях для Shahed в Беларуси: Будем жестко реагировать

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  • 23.03.2026, 23:01
  • 12,072
Зеленский о российских станциях для Shahed в Беларуси: Будем жестко реагировать

Президент Украины предупредил режим Лукашенко.

Россия собирается и дальше использовать территорию Беларуси и еще временно оккупированную территорию Украины для строительства наземных станций управления беспилотниками дальнего действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 23 марта, которое опубликовано на его странице в Facebook.

«Конечно, будем жестко реагировать и на то, что Беларусь продолжает предоставлять свои услуги России в терроре против Украины. Уже такое было, что на территории Беларуси устанавливали специальную аппаратуру для поддержки атак Shahed против Киева и наших северных регионов вдоль границы Беларуси», – сказал президент.

Он напомнил, что это усилило российские удары. Но силы обороны Украины действовали и ликвидировали соответствующие антенны. Теперь есть данные от разведки, что РФ снова планирует разместить в Беларуси такие станции.

«Ответы на это будут. И будут ощутимы», – подчеркнул Зеленский.

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