Еврокомиссия запускает сделку с МЕРКОСУР
- 23.03.2026, 23:09
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Снижение тарифов на товары вступит в силу с 1 мая
В понедельник Европейская комиссия предприняла завершающие шаги для временного применения с 1 мая торгового соглашения со странами МЕРКОСУР, объединяющим Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай, передает Euronews.
Речь идет о специальной процедуре, которая позволяет запустить соглашение, несмотря на юридическую проверку, инициированную Европейским парламентом. Ранее, 21 января, депутаты фактически приостановили процесс ратификации и направили договор в Суд ЕС для проверки на соответствие европейскому праву.
«Сейчас приоритет - превратить это соглашение между ЕС и МЕРКОСУР в конкретные результаты, предоставив европейским экспортерам платформу для расширения торговли, роста и создания рабочих мест», - заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. По его словам, временное применение позволит начать реализацию этих целей.
Соглашение предусматривает либерализацию торговли между ЕС и странами МЕРКОСУР и формирование зоны свободной торговли с населением более 700 миллионов человек.
Комиссия подписала документ и заручилась поддержкой стран-членов ЕС, несмотря на сильную оппозицию со стороны фермеров, которые опасаются нечестной конкуренции со стороны импорта из стран МЕРКОСУР.
Еврокомиссия решилась прибегнуть к механизму временного применения под давлением сторонников сделки, включая Германию и Испанию, заинтересованных в более быстром доступе к новым рынкам на фоне растущей геоэкономической напряжённости.
Для того, чтобы задействовать этот механизм, было необходимо, чтобы хотя бы одна страна МЕРКОСУР ратифицировала соглашение и направила официальное уведомление. Аргентина, Бразилия и Уругвай уже сделали это. Парагвай ратифицировал соглашение на прошлой неделе и, как ожидается, вскоре также завершит процедуру уведомления.
В понедельник Комиссия направила «вербальную ноту» Парагваю - депозитарию соглашений МЕРКОСУР, - завершив тем самым последний процедурный этап.
«Временное применение предусматривает отмену тарифов на ряд товаров с первого дня и создает более предсказуемые условия для торговли и инвестиций», — заявили в Комиссии.
По оценке Брюсселя, это также должно способствовать укреплению и устойчивости цепочек поставок, что особенно важно для стабильного доступа к критически важному сырью.