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WSJ: Тысячи морских пехотинцев США должны 27 марта прибыть на Ближний Восток

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  • 23.03.2026, 23:15
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WSJ: Тысячи морских пехотинцев США должны 27 марта прибыть на Ближний Восток

Переброска морской пехоты совпадает с крайним сроком ультиматума Трампа.

Тысячи американских морских пехотинцев должны 27 марта прибыть на Ближний Восток, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) три источника. Переброска морской пехоты совпадает с крайним сроком ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану по открытию Ормузского пролива, пишет газета.

По словам официальных лиц, базирующийся в Японии десантный корабль USS Tripoli, десантный корабль-док USS New Orleans и около 2,2 тыс. моряков в эту пятницу присоединятся к Центральному командованию США, отвечающему за американские силы на Ближнем Востоке. Путь до Ормузского пролива займет еще несколько дней, уточняет WSJ.

С начала военной операции против Ирана США начали переброску военно-морских сил к странам Персидского залива. Необходимость присутствия на Ближнем Востоке усилилась после сообщений о минировании Ираном Ормузского пролива. Кроме того, Дональд Трамп призывал страны-союзники организовать морскую миссию для защиты судов при пересечении маршрута. 21 марта Трамп предъявил Ирану ультиматум: если за 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции республики. В Иране пообещали зеркально ответить на атаки. В случае наземной операции США республика пригрозила заминировать весь Персидский залив.

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