В Беларуси 24 марта ожидается до +16 °С

Во вторник, 24 марта, в Беларуси ожидается до +16 °С и без осадков. Об этом сообщили в Белгидромете.
24 марта ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный до 9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью будет варьировать от -3 до +3 °С, местами до +5 °С, днем воздух прогреется до +16 °С.
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