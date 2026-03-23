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В Беларуси 24 марта ожидается до +16 °С

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  • 23.03.2026, 23:27
  • 1,110
В Беларуси 24 марта ожидается до +16 °С

Без осадков.

Во вторник, 24 марта, в Беларуси ожидается до +16 °С и без осадков. Об этом сообщили в Белгидромете.

24 марта ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный до 9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью будет варьировать от -3 до +3 °С, местами до +5 °С, днем воздух прогреется до +16 °С.

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