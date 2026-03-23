Reuters рассказал о разговоре, после которого Трамп начал войну с Ираном 23.03.2026, 23:54

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До этого разговора президент США не был уверен в атаке.

Примерно за 48 часов до начала военной операции США и Израиля против Ирана президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонились и обсудили разведданные об уязвимости бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи для «обезглавливающего удара». Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, ранее об этом звонке не сообщалось. И Трамп, и Нетаньяху знали из брифингов разведки, что верховный лидер Ирана и его ключевые соратники вскоре встретятся в его резиденции в Тегеране.

По словам трех источников, знакомых с ходом телефонного разговора, Нетаньяху, полный решимости провести операцию, к которой он давно призывал, заявил Трампу, что, возможно, никогда не представится лучшей возможности убить Хаменеи и отомстить за предыдущие попытки Ирана устранить Трампа. В начале марта Трамп говорил, что власти Ирана дважды пытались его убить.

К моменту телефонного разговора Трамп уже одобрил проведение военной операции США против Ирана, но еще не определился, когда и при каких обстоятельствах вмешаются американские силы, сообщили источники агентства.

Разговор с Нетаньяху, пишет Reuters, стал заключительным аргументом израильского премьера для американского лидера. Три источника, осведомленные о разговоре, считают, что он — наряду с разведданными о сужающемся окне возможности уничтожить иранского лидера — стал катализатором окончательного решения Трампа отдать приказ военным 27 февраля (28 февраля по Минску) начать операцию «Эпическая ярость».

После 12-дневной войны против Ирана летом 2025 года израильтяне начали планировать повторные удары по Ирану. Однако, как заявил министр обороны страны Исраэль Кац, Израиль изначально планировал действовать в одиночку, пишет Reuters. Два источника, знакомые с отношениями между Трампом и Нетаньяху, сообщили, что во время декабрьского визита в Мар-а-Лаго израильский премьер заявил Трампу, что не полностью удовлетворен итогами совместной операции в июне. Президент США, в свою очередь, дал понять, что открыт для новой кампании бомбардировок, но хотел бы сначала провести еще один раунд дипломатических переговоров, пишет агентство.

К концу февраля многие американские чиновники и региональные дипломаты считали нападение США на Иран вероятным, сообщили собеседники Reuters. По словам двух источников, Трампу на брифингах рассказывали о выгодах атаки, включая уничтожение ракетной программы Ирана. Перед звонком Нетаньяху госсекретарь США Марко Рубио заявил лидерам конгресса, что Израиль, вероятно, нападет на Иран с ответным ударом по американским целям, рассказали три источника. Они добавили, что за этим предупреждением стояла оценка разведки о рисках для объектов США и союзников в Персидском заливе.

Операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля. Хаменеи был убит в первые дни конфликта в результате авиаудара по его резиденции. Вследствие удара погибли и несколько членов семьи верховного лидера. Позже пост Хаменеи занял его сын Моджтаба. Он также получил ранение в результате удара по резиденции верховного лидера в начале войны. При этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи говорил, что он находится «в порядке».

Трамп неоднократно выражал сомнение в том, жив ли Хаменеи-младший. При этом президент США отказывался подтверждать, объявлена ли на нового лидера Ирана охота.

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