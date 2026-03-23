Белорусы жалуются на перебои с интернетом 10 23.03.2026, 23:42

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Проблемы наблюдаются уже третий день.

В Бресте третий день подряд наблюдаются перебои с домашним интернетом у части абонентов провайдера Neonet: пользователи жалуются на падение скорости и полное отсутствие связи, а в компании подтверждают повторяющиеся технические сбои, причины которых пока окончательно не установлены, передает «Зеркало».

Жители Бреста в Threads жалуются, что у них уже несколько дней «ужасно тупит» и «плохо грузит» домашний интернет от провайдера Neonet. Попытки связаться с техподдержкой, по их словам, успеха не приносят.

«Брест, вопрос к тем, у кого Neonet. Интернет дома уже третий день работает нестабильно: то пропадает, то скорость нулевая. В поддержку дозвониться невозможно — автоответчик говорит, что ведутся ремонтные работы. Кто знает, что происходит? Когда уже починят?» — интересуется брестчанка Наталья.

Некоторые в комментариях ответили, что у них все работает, у других ситуациях хуже:

«Тоже уже три дня, а сейчас вообще не включается. На сайте написано про аварию на сетевом оборудовании».

«Тоже вечером не работает».

«Раньше проблем не было, сегодня дозвонился, и сказали, что все норм и стабильно, однако опять пропал около 19.00, гады, однако».

По данным самого провайдера, проблемы начались вечером 21 марта — тогда их связали с возможными сбоями на внешнем канале или у партнера, доступ восстановили лишь поздно ночью. На следующий день, 22 марта, сбой повторился: причиной назвали техническую неисправность и необходимость диагностики, а интернет вернулся ближе к 23.00.

23 марта проблема вернулась: провайдер сообщил, что «техническая неисправность, вызывающая затруднения с доступом в сеть Интернет, возникла повторно», начал углубленную проверку оборудования и каналов связи. Точную причину пока устанавливают, сроки полного восстановления не уточняются.

Neonet — это бренд, появившийся после объединения брестских провайдеров WikiLink и ТВСАТ. Компания предоставляет услуги интернета и интерактивного кабельного телевидения в Бресте, ориентируясь в основном на местных пользователей.

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