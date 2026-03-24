Премьер-министр Италии признала поражение на референдуме
- 24.03.2026, 1:17
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Против судебной реформы высказались 54,47% итальянцев.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 23 марта признала поражение на референдуме по вопросу реформы судебной системы и сообщила о продолжении работы до конца срока.
«Суверенитет остается за народом, и сегодня он ясно высказался. Правительство выполнило обещание — предложило реформу из предвыборной кампании и оставило гражданам выбор. Мы, как всегда, уважаем этот выбор, хотя остается горечь за потерянную возможность модернизировать Италию. Но мы продолжим спокойно и добросовестно выполнять нашу работу на благо страны во исполнения мандата», — сказала Мелони в видеообращении в социальной сети X.
По данным предварительных результатов голосования, против реформы высказались 54,47% итальянцев. На референдум был вынесен вопрос об изменении конфигурации и расстановки позиций в судебно-следственной системе, которая является независимой ветвью власти согласно конституции.