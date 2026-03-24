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В США сообщили, что в Ормузском проливе установлены мины

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  • 24.03.2026, 3:29
  • 4,392
В США сообщили, что в Ормузском проливе установлены мины

Тегеран установил не менее 12 подводных мин.

Американская разведка утверждает, что в Ормузском проливе находятся не менее 12 подводных мин. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источник.

«Официальные лица США сообщили, что, согласно текущим оценкам американской разведки, в этом жизненно важном проходе находится как минимум дюжина подводных мин», — говорится в сообщении.

Речь идет о минах иранского производства «Махам-3» и «Махам-7». Данные разведки о точном количестве разнятся — по одним данным речь идет о дюжине мин, по другим — о меньшем количестве.

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