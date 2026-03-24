Зеленский заявил о задержании российских агентов

Зеленский заявил о задержании российских агентов5
- 24.03.2026, 4:22
- 9,916
Они готовили покушения в Украине.
Служба безопасности Украины предупредила преступления на территории страны. Россияне готовили покушения, но их агенты были задержаны.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
«СБУ имеет как и всегда хорошие фронтовые результаты в уничтожении оккупанта. Постоянно продолжается работа и против агентурных сетей врага», - говорится в его заявлении.
Зеленский отметил, что глава СБУ Евгений Хмара и его первый заместитель Александр Поклад сообщили о ликвидации сети российского влияния, которая действовала через религиозные сообщества.
«Удалось предупредить преступления на территории нашего государства - россияне готовили покушения. Были соответствующие задержания», - рассказал он.
Президент поблагодарил СБУ за защиту украинцев, и отметил, что больше деталей по задержаниям вражеских агентов по состоянию на сейчас рассказать не может.