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Reuters: Индии предложили иранскую нефть по цене выше Brent

  • 24.03.2026, 5:59
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Reuters: Индии предложили иранскую нефть по цене выше Brent

Индия не получала иранскую нефть с 2019 года.

После того как Вашингтон временно снял санкции с Тегерана для смягчения энергетического кризиса, трейдеры предложили индийским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) иранскую нефть с премией к стоимости Brent на бирже ICE. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

По данным источников, иранская нефть предлагалась с премией в $6–8 за баррель к цене Brent, при этом оплата должна была поступить в течение семи дней после прибытия груза. Индийские нефтеперерабатывающие компании, в свою очередь, хотят убедиться в надежности платежного механизма перед заключением соглашения с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), поскольку Иран отключен от системы SWIFT, добавили источники агентства.

По словам источников агентства, у индийских НПЗ есть месяц, чтобы максимально нарастить закупки нефти и сжиженного нефтяного газа у Ирана. По словам источников, трейдеры и NIOC добиваются оплаты в долларах, при этом некоторые стороны готовы принимать платежи даже в индийских рупиях.

Индия, третий по величине в мире импортер и потребитель нефти, не получала грузов из Тегерана с мая 2019 года после того, как на нее оказали давление США, требуя прекратить закупки иранской нефти, пишет Reuters. В этом году Индия сильно пострадала от перебоев в поставках энергоносителей через Ормузский пролив, вызванных войной против Ирана.

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