Подавляющее большинство поляков поддерживает членство страны в ЕС 24.03.2026, 6:36

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Фото: Charter97

Опрос.

Подавляющее большинство поляков хочет, чтобы страна оставалась членом Европейского Союза, однако каждый пятый респондент высказался за выход из ЕС.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, сообщает RMF24.

Респондентов спросили, должна ли Польша остаться в Европейском Союзе или ей следует выйти из него.

В ответ на это 50,7% респондентов заявили, что «категорически за то, чтобы остаться в ЕС». В то же время 22,1% респондентов выбрали вариант «скорее за то, чтобы остаться в ЕС».

С другой стороны, 6,7% участников опроса выбрали ответ «однозначно выйти из ЕС». Вариант «скорее выйти из ЕС» выбрали 16,2% респондентов.

Также респондентов спросили, как, по их мнению, членство Польши в ЕС повлияло на ситуацию в стране.

По мнению большинства респондентов (56,5%) присутствие Польши в ЕС принесло больше выгод, чем потерь. В то же время 18,1% респондентов считают, что все наоборот.

Опрос был проведен компанией IBRiS для группы Polsat в период с 19 по 22 марта. Исследование проводилось на репрезентативной выборке из 1000 поляков.

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