Путин разрешил безнаказанно дебоширить отслужившим в РФ иностранцам 7 24.03.2026, 9:45

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Подписан закон.

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете выдворения иностранцев и лиц без гражданства, служивших по контракту в армии России, сообщается на сайте Кремля. Документ распространяется на тех, кто участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил или воинских формирований РФ. Теперь, если такие лица совершат административное правонарушение, за которое предусматривается высылка, ее заменят штрафом или обязательными работами на срок от 100 до 200 часов, сообщает The Moscow Times.

8 марта Путин запретил выдавать воюющих на стороне России иностранных контрактников и лиц без гражданства за рубеж. Закон фактически защищает от экстрадиции наемников, которых отправляют в бой против Украины, несмотря на то, что во многих странах, включая «дружественные» Москве, участие в военных конфликтах других государств является уголовным преступлением.

Возможность заключать контракты с Минобороны РФ иностранцы получили в ноябре 2022 года, а лица без гражданства — в июле 2024-го. С января 2024 года для них и членов их семей действует упрощенный порядок получения российского гражданства: без экзаменов и постоянного проживания в течение пяти лет. С ноября прошлого года основанием для подачи заявления на паспорт РФ может служить даже выписка из приказа об увольнении из армии или решение медкомиссии о признании негодным к службе, при условии, что соискатель участвовал в войне против Украины.

Официальных данных об общем количестве иностранцев, воюющих за Россию, нет. Власти подтверждали лишь присутствие северокорейских солдат. По данным США, осенью 2025 года на стороне РФ воевали до 5 тысяч граждан Кубы. Журналисты проекта «Важные истории» выяснили, что с апреля 2023 года по конец мая 2024-го контракты подписали более 1500 иностранцев из 49 государств, включая Непал, Китай, Индию и Узбекистан. The Telegraph писал, что к концу 2025 года Россия завербовала около 18 тысяч граждан из 128 стран Африки, Азии и Латинской Америки, из которых погибли не менее 3,3 тысячи.

Ряд стран, включая Непал, Индию, Шри-Ланку, Иорданию и Кению, требовали от Москвы прекратить вербовку своих граждан. Россия заявляла о готовности пойти навстречу, однако, по данным западной разведки, в последнее время Минобороны испытывает трудности с набором контрактников. Например, в январе в армию записались на 9 тысяч человек меньше, чем войска потеряли на фронте.

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